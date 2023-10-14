Сотрудников мурманского УДХ поздравили с профессиональным праздником

В третье воскресенье октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин 13 октября поздравил сотрудников ММБУ «Управление городского хозяйства» с наступающим профессиональным праздником.

14 сотрудникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки.

— Спасибо вам за каждодневный добросовестный труд в любую погоду. Желаю вам здоровья, счастья, успехов, чтобы дома всё было хорошо, чтобы родные с пониманием относились к вашей работе. С наступающим праздником! - сказал Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, также грамоты и благодарности от руководства предприятия были вручены 117 сотрудникам.

Всего в ММБУ «УДХ» работают 645 человек. Это слесари, механики, водители специализированной техники, дорожные рабочие, уборщики, мастера и начальники участков, другие специалисты, которые обеспечивают порядок на объектах улично-дорожной сети областного центра.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25883&page=1