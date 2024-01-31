Сотрудников предприятий «ФосАгро» ждёт повышение окладов

Компания объявила об индексации заработной платы на своих предприятиях на 15% с 1 февраля.

С 2021 по 2023 год средняя заработная плата сотрудников «ФосАгро» уже выросла на 60%, однако компания не намерена останавливаться на этом показателе и уже объявила об очередной индексации окладов – ещё на 15%. Это решение было принято правлением «ФосАгро» по итогам расширенного совещания с участием членов Совета директоров и высшего менеджмента компании, где были подведены итоги реализации социальной программы и развития кадрового потенциала предприятий Группы.

- Решение об индексации заработных плат обеспечено высокими производственными и экономическими результатами деятельности компании. Оно позволит укрепить материальное благополучие наших работников, станет важным стимулом для дальнейшего повышения производительности, которая за последние 10 лет выросла в 2,6 раза, - подчеркнул генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. - Высокопрофессиональный трудовой коллектив – главная ценность компании. Мы обеспечиваем комфортные и безопасные условия труда и достойную заработную плату. Рейтинги, опубликованные авторитетными агентствами и деловыми СМИ, свидетельствуют, что «ФосАгро» входит в число лучших работодателей страны.

Росту благосостояния работников предприятий «ФосАгро» и их семей способствует также гибкая система мотивации, ежегодные премии к профессиональным праздникам – Дню химика и Дню горняка, а также надёжные социальные гарантии, предусмотренные коллективными договорами, которые признаны экспертами лучшими в отрасли.

Помимо этого, компания наращивает и финансирование социальных и благотворительных проектов, которые в полной мере представлены и в Мурманской области, где расположено флагманское горно-обогатительное предприятие «ФосАгро» – Кировский филиал АО «Апатит». За последние 10 лет оно возросло в 7 раз, а за последние два года эта сумма превысила 25 млрд рублей.

- «ФосАгро» в очередной раз доказала, что люди, их благополучие и уверенность в завтрашнем дне – это главная ценность компании. Вкладывая немало сил и средств в развитие города, создавая все новые возможности для занятий спортом, оздоровления, культурного отдыха для работников Кировского филиала АО «Апатит» и их семей, компания не забывает и об их материальном достатке, - прокомментировал глава администрации города Кировска Юрий Кузин. - Очередная индексация заработной платы на предприятии иллюстрирует это ярче всего. Вместе с обширным социальным пакетом, который зафиксирован передовым коллективным договором, все это существенно повышает качество жизни кировчан.

Напомним, что предыдущую индексации заработной платы своих сотрудников компания «ФосАгро» провела в апреле прошлого года. Тогда оклады работников предприятий Группы также возросли на 15%.

Фото предоставлено пресс-службой Кировского филиала АО «Апатит».