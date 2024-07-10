«Сотворения Мира»: художник Кирилл Ведерников – о своём произведении «Восход» и творчестве

10 июля в 18.00 областной Мурманский областной художественный музей приглашает на встречу с художником Кириллом Ведерниковым, автором монументального произведения «Восход», выполненного на фасаде одного из зданий областного центра по улице Коминтерна.

Как сообщает vk.com/murmanculture, Кирилл начал свой путь с рисования граффити, что впоследствии переросло в интерес к монументальному искусству. В своих работах художник обращается к теме «Сотворения Мира» через христианские и мифологические образы. Пластический язык художника впитал в себя традицию древнерусской иконописи, русского авангарда и немецкой готики.

О своём творческом пути, об отношении к граффити и искусству, о новых произведениях в Мурманске и не только расскажет сам художник, участник IV Арктического фестиваля паблик-арта «РОСТ».

Встреча состоится в Культурно-выставочном центре Русского музея по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Участие бесплатное. (12+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279611%2Fwall-139605315_27353