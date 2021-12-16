Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев вчера вручил Благодарственные письма воспитателям и детям групп детского садика №47 за активное участие в акции «Крышечка надежды».

Во флотской столице эту акцию инициировало Североморское отделение Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».

Дети собирали пластиковые крышечки. Вырученные от сдачи вторичного сырья средства будут переданы в благотворительный фонд «Подари надежду» для детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении и реабилитации. Пусть это и небольшие средства, но, важно, что в этой акции участвовали ребята, которым с детского возраста прививается чувство сострадания.

Только за один месяц североморские школьники и воспитанники детских садов собрали более 50 килограммов крышечек.

Малыши группы «Брусничка» детского сада №47 при вручении благодарственных писем прочитали стишок: «Если много крышек вместе соберём, // Радость в дом, где ребёнок болен, // Мы вернём!!! // Помни взрослый и ребёнок, главные слова: // «Совершать совсем не трудно добрые дела!».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11740-kryshechka-nadezhdy/