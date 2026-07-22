Совершенствование законодательства в сфере контроля перегрузов уловов снизит издержки рыбаков Мурманской области, считает сенатор РФ Елена Дягилева

На пленарном заседании Совета Федерации одобрение получил документ, разработанный группой парламентариев во главе с первым вице-спикером палаты регионов Андреем Яцкиным. В числе авторов – представитель Мурманской области в СФ Елена Дягилева.

«Одобренная сенаторами инициатива – пример эффективной совместной работы бизнеса, регионов, контролирующих органов и законодателей. Такая модель – в основе политики губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Благодаря ей уже принято решение о возможности переработки ценного продукта – печени трески – на бортах судов прибрежного лова. Сейчас уточняются правила, на которых настаивали рыболовные компании, отмечающие чрезмерный контроль при погрузке, выгрузке и перегрузке рыбы», – пояснила парламентарий.

По словам Елены Дягилевой, предусмотренное действующим законодательством обязательное требование об осуществлении всех действий с уловом в присутствии сотрудника ФСБ ранее было эффективным инструментом борьбы с незаконным выловом. Но сейчас оно часто приводит к дублированию контрольных мероприятий, что приводит к необоснованным издержкам со стороны промысловиков, а также потере ценного на промысле ресурса – времени. Переход к рискориентированному подходу будет способствовать и снижению нагрузки на контролирующие органы, так как новые нормы предусматривают, что погрузку и выгрузку рыбной продукции в ряде случаев будут осуществлять без обязательного присутствия сотрудника ФСБ. Перечень таких случаев определит правительство РФ. Планируется, что новые нормы вступят в силу с сентября 2027 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571443/#&gid=1&pid=1