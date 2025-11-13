Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.25 14:35

Совет депутатов города Мурманска единогласно избрал на пост главы города Ивана Лебедева

Депутатам предстояло сделать выбор из двух кандидатур — временно исполняющего полномочия главы города Ивана Лебедева и начальника управления образования администрации Кольского района Николая Малова, выдвинутого Ассоциацией «Совет муниципальных образований Мурманской области». Каждый из кандидатов выступил перед Советом с докладом-презентацией.

На повестку дня внеочередного заседания Совета депутатов города Мурманска 13 ноября был вынесён один вопрос — об избрании главы города.

Депутатам предстояло сделать выбор из двух кандидатур — временно исполняющего полномочия главы города Ивана Лебедева и начальника управления образования администрации Кольского района Николая Малова, выдвинутого Ассоциацией «Совет муниципальных образований Мурманской области». Каждый из кандидатов выступил перед Советом с докладом-презентацией.

Доклад Ивана Лебедева был посвящён текущей ситуации в городе и ближайшим перспективам деятельности администрации.

Основой для планирования работы он назвал губернаторский стратегический план «На Севере — Жить!», а главными целями — сохранить численность населения города и улучшить качество жизни мурманчан.

Городской бюджет, несмотря на сложности, сохраняет социальную направленность: образование, культура, спорт, развитие городской инфраструктуры — дорожные ремонты и благоустройство составляют основную долю расходов.

В 2026 году будет продолжен поддерживающий ремонт дворов в рамках программы «Наш двор» плана «На Севере — Жить!». Планируется установка новых детских игровых и спортивных комплексов, их обновление — соответствующий анализ потребностей уже ведётся.

Продолжатся ремонты фасадов и кровель домов, ремонтно-реставрационные работы, которые сохраняют историческое и культурное наследие города. За 2021-2025 гг. 127 зданий в Мурманске украшено декоративной подсветкой.

В вопросе озеленения в Мурманске привлечены к сотрудничеству учёные Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН), проведена инвентаризация зелёных насаждений вдоль улично-дорожной сети. Полученные данные будут учтены при планировании работ по озеленению на ближайшие 5 лет.

Программа «Арктическая школа», инициированная губернатором Андреем Чибисом, уже подарила мурманским детям 82 современных пространства в школах и детских садах. В том числе этим летом были обновлены, а, по сути, созданы заново 16 пространств.

В рамках исполнения мастер-плана развития Мурманской агломерации планируется в течение трёх лет выполнить капитальный ремонт 12 зданий общеобразовательных учреждений, а также 5 зданий детских садов. В этом году в рамках реализации нацпроекта «Молодёжь и дети» выполнен капитальный ремонт гимназий №№3 и 5, лицея №2 и прогимназии №61. По нацпроекту «Семья» проведён капитальный ремонт в детских садах №№50 и 93.

В сфере культуры ключевым проектом является создание Центра научно-технологического творчества «Родина». В этом году завершено строительство Центра культурного развития на ул. Аскольдовцев, открыта модельная «Библиотека — литературный музей им. Н.Н. Блинова».

В этом месяце начался ремонт Центра культурного досуга «Дом молодёжи» по стандартам Федерального агентства по делам молодёжи. Планируется завершить работы уже в этом году.

Выслушав доклады кандидатов, депутаты приступили к голосованию. Совет единогласно отдал предпочтение кандидатуре Ивана Лебедева.

Губернатор Андрей Чибис планирует сегодня провести рабочую встречу с новым главой города Мурманска Иваном Лебедевым.

 

Фото   и видео:  https://vkvideo.ru/video-192844807_456239155?t=16m53s&ref_domain=murmansovet.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В ходе осенней Монетной недели жители Мурманской области вернули в обращение 1,2 тонны мелочи-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя потребовал от руководителей регионов обратить особое внимание на решение вопросов, которые особенно чувствительны для населения-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»