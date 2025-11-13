Совет депутатов города Мурманска единогласно избрал на пост главы города Ивана Лебедева

Депутатам предстояло сделать выбор из двух кандидатур — временно исполняющего полномочия главы города Ивана Лебедева и начальника управления образования администрации Кольского района Николая Малова, выдвинутого Ассоциацией «Совет муниципальных образований Мурманской области». Каждый из кандидатов выступил перед Советом с докладом-презентацией.

На повестку дня внеочередного заседания Совета депутатов города Мурманска 13 ноября был вынесён один вопрос — об избрании главы города.

Депутатам предстояло сделать выбор из двух кандидатур — временно исполняющего полномочия главы города Ивана Лебедева и начальника управления образования администрации Кольского района Николая Малова, выдвинутого Ассоциацией «Совет муниципальных образований Мурманской области». Каждый из кандидатов выступил перед Советом с докладом-презентацией.

Доклад Ивана Лебедева был посвящён текущей ситуации в городе и ближайшим перспективам деятельности администрации.

Основой для планирования работы он назвал губернаторский стратегический план «На Севере — Жить!», а главными целями — сохранить численность населения города и улучшить качество жизни мурманчан.

Городской бюджет, несмотря на сложности, сохраняет социальную направленность: образование, культура, спорт, развитие городской инфраструктуры — дорожные ремонты и благоустройство составляют основную долю расходов.

В 2026 году будет продолжен поддерживающий ремонт дворов в рамках программы «Наш двор» плана «На Севере — Жить!». Планируется установка новых детских игровых и спортивных комплексов, их обновление — соответствующий анализ потребностей уже ведётся.

Продолжатся ремонты фасадов и кровель домов, ремонтно-реставрационные работы, которые сохраняют историческое и культурное наследие города. За 2021-2025 гг. 127 зданий в Мурманске украшено декоративной подсветкой.

В вопросе озеленения в Мурманске привлечены к сотрудничеству учёные Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН), проведена инвентаризация зелёных насаждений вдоль улично-дорожной сети. Полученные данные будут учтены при планировании работ по озеленению на ближайшие 5 лет.

Программа «Арктическая школа», инициированная губернатором Андреем Чибисом, уже подарила мурманским детям 82 современных пространства в школах и детских садах. В том числе этим летом были обновлены, а, по сути, созданы заново 16 пространств.

В рамках исполнения мастер-плана развития Мурманской агломерации планируется в течение трёх лет выполнить капитальный ремонт 12 зданий общеобразовательных учреждений, а также 5 зданий детских садов. В этом году в рамках реализации нацпроекта «Молодёжь и дети» выполнен капитальный ремонт гимназий №№3 и 5, лицея №2 и прогимназии №61. По нацпроекту «Семья» проведён капитальный ремонт в детских садах №№50 и 93.

В сфере культуры ключевым проектом является создание Центра научно-технологического творчества «Родина». В этом году завершено строительство Центра культурного развития на ул. Аскольдовцев, открыта модельная «Библиотека — литературный музей им. Н.Н. Блинова».

В этом месяце начался ремонт Центра культурного досуга «Дом молодёжи» по стандартам Федерального агентства по делам молодёжи. Планируется завершить работы уже в этом году.

Выслушав доклады кандидатов, депутаты приступили к голосованию. Совет единогласно отдал предпочтение кандидатуре Ивана Лебедева.

Губернатор Андрей Чибис планирует сегодня провести рабочую встречу с новым главой города Мурманска Иваном Лебедевым.

Фото и видео: https://vkvideo.ru/video-192844807_456239155?t=16m53s&ref_domain=murmansovet.ru