Совет депутатов города Мурманска утвердил бюджет муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Сегодня состоялось восемнадцатое заседание Совета депутатов шестого созыва. Основной вопрос повестки дня – бюджет муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

– Бюджет полностью ориентирован на ситуацию, происходящую и в городе, и в стране в целом. Она динамична, а предвидеть, как будут складываться обстоятельства в следующем году, крайне сложно, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Однако мы готовы предусмотреть расходы на реализацию значимых национальных проектов и сохранить действующие муниципальные программы. Несмотря на предельно допустимый дефицит бюджета в размере 10%, пессимизма нет, мы реально оцениваем ситуацию и тщательно подходим к расходованию средств, а потому – обязательно справимся.

– Главное, что в это непростое для всех время бюджет сохранил свою социальную направленность. Вся наша работа подчинена основной задаче – обеспечению качества жизни мурманчан – прокомментировал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Расходы на социальную сферу в этом году составили 67,1% от их общего числа. Самым емким в финансовом плане остается образование. С уверенностью могу говорить о том, что мы сделаем всё, чтобы социальные обязательства перед горожанами были выполнены в полном объёме.

Евгений Никора отметил серьёзные риски, связанные с наполнением доходной части бюджета в следующем году. В этом вопросе муниципалитет рассчитывает на поддержку правительства Мурманской области, работа в этом направлении уже идёт.

Среди прочих вопросов повестки – утверждение перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности муниципалитета в собственность субъекта, а также ряд изменений в действующие решения представительного органа власти.

Также сегодня на заседании депутаты утвердили кандидатуру Валентины Доцник на должность первого заместителя главы администрации города Мурманска. Решение было принято единогласно.