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Мурманская область. Арктика (16+)30.11.21 14:00

Совет депутатов города Мурманска в очередной раз недоволен кандидатурами на должность сити-менеджера

Сегодня Совет депутатов города Мурманска на очередном заседании тайным голосованием должен был избрать главу администрации, но ни один из кандидатов не смог набрать необходимое число голосов.

Как сообщает «Интерфакс», на пост сити-менеджера претендовали два кандидата - заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин и бывший руководитель Мурманской авиационной базы лесоохраны Алексей Лукичев. При этом Лукичеву 65 лет и в таком возрасте он не может заступить на муниципальную службу.

В своей презентации Сердечкин сделал акцент на анкетировании, которое прошло летом 2021 года и выявило самые актуальные для жителей Мурманской области проблемы. В топ-пять в Мурманске вышли темы здравоохранения, благоустройства, культуры, спорта, досуга и туризма, а также ЖКХ и образования. По словам Сердечкина, по этим направлениям начата масштабная работа с использованием технологических решений. Так, внедрена система мониторинга уборки территорий (СМУТ), которая позволяет в онлайн-режиме отслеживать работу уборочной техники.

По итогам тайного голосования за кандидатуру Сердечкина проголосовали семь депутатов, за Лукичева пять, ещё девять депутатов воздержались. Ещё один бюллетень был испорчен. В результате выборы не состоялись, так как ни один из кандидатов не набрал большинство голосов.

Напомним, в сентябре после довыборов в горсовет Мурманска на первом заседании городской парламент должен был выбрать главу Мурманска. Единственной выдвинутой кандидатурой была бывший министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба, которая на довыборах вернулась в горсовет. Против её избрания проголосовали 17 депутатов, за - 8.

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Последние комментарии

Мореман
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Игорь
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Николай
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А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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