Во всех центрах занятости населения Мурманской области 24 июня откроется «горячая линия»Святоносский маяк стал объектом культурного наследия федерального значения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.06.21 17:30

Совет депутатов города Мурманска внёс поправки в бюджет в связи с появлением небольших доходов

Сегодня состоялось двадцать шестое заседание Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. Основными вопросами повестки дня стали публичные слушания по проектам решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за 2020 год» и о внесении изменений в устав муниципального образования для приведения его в соответствие с региональным и федеральным законодательством.

Согласно докладу бюджет города исполнен на 93%, а профицит составил 69,7 млн рублей.

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, один из важных вопросов – первое в этом году внесение поправок в бюджет в связи с появлением небольших доходов. Учитывая, что началась летняя ремонтная кампания, дополнительные средства будут направлены на оплату работ по строительству двух детских садов, на ремонты образовательных учреждений, в том числе на обновление фасадов и замену тепловых коммуникаций.

Депутатам представили презентацию актуализированной схемы теплоснабжения города Мурманска на 2022 год, в которой учтены источники теплоснабжения, основные потребители, тепловые сети. В презентации отражено то, как эта система будет функционировать в ближайшее время, какие средства необходимы на её содержание и обслуживание, а также перспективы дальнейшего развития сети.

Кроме того, на заседании большинством голосов было принято решение об утверждении новой городской памятной даты  – 5 сентября – День начала формирования Полярной дивизии. Именно 5 сентября 1941 года началось создание отрядов народного ополчения защищавшего Мурманск.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

YanG
24.06.21 17:18
Если этот в топе, то скоро мы будем в ж***! *** Купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис вошёл в топ-10 губернаторов новой волны согласно исследованию ЭИСИ
Татьяна Рыбкина
24.06.21 05:27
Скажите пожалуйста, касаются ли все эти выплаты с 1 июля Законных пенсионеров- опекунов детей до 16 лет и в каком размере в Дагестане? Спасибо
Комментарий к новости:Некоторым категориям россиян с середины 2021 года полагаются новые социальные выплаты
павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Медицинские инновации». Научно-популярная программа (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Россияне назвали свои претензии к уровню базового безусловного дохода-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 39 копеек, доллар потерял 34 копейки-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Некоторым категориям россиян с середины 2021 года полагаются новые социальные выплаты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика