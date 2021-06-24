Совет депутатов города Мурманска внёс поправки в бюджет в связи с появлением небольших доходов

Сегодня состоялось двадцать шестое заседание Совета депутатов города Мурманска шестого созыва. Основными вопросами повестки дня стали публичные слушания по проектам решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Мурманск за 2020 год» и о внесении изменений в устав муниципального образования для приведения его в соответствие с региональным и федеральным законодательством.

Согласно докладу бюджет города исполнен на 93%, а профицит составил 69,7 млн рублей.

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, один из важных вопросов – первое в этом году внесение поправок в бюджет в связи с появлением небольших доходов. Учитывая, что началась летняя ремонтная кампания, дополнительные средства будут направлены на оплату работ по строительству двух детских садов, на ремонты образовательных учреждений, в том числе на обновление фасадов и замену тепловых коммуникаций.

Депутатам представили презентацию актуализированной схемы теплоснабжения города Мурманска на 2022 год, в которой учтены источники теплоснабжения, основные потребители, тепловые сети. В презентации отражено то, как эта система будет функционировать в ближайшее время, какие средства необходимы на её содержание и обслуживание, а также перспективы дальнейшего развития сети.

Кроме того, на заседании большинством голосов было принято решение об утверждении новой городской памятной даты – 5 сентября – День начала формирования Полярной дивизии. Именно 5 сентября 1941 года началось создание отрядов народного ополчения защищавшего Мурманск.