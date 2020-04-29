Совет депутатов Мурманска принял решение о введении льгот по арендной плате для бизнеса на время пандемии

Сегодня в рамках внеочередного заседания Совета депутатов города Мурманска были утверждены меры муниципальной поддержки для предпринимателей города Мурманска.

- Заседание прошло в режиме особого функционирования, - отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. — В повестку были внесены внеплановые вопросы, в том числе вопрос, связанный с предоставлением льгот по аренде помещений и земельных участков малому и среднему бизнесу.

Для предпринимателей Мурманска, которые являются арендаторами имущества муниципалитета, а также арендаторами земельных участков, находящихся в муниципальной собственности приняты следующие виды поддержки:

1) освобождение от уплаты арендных платежей на три месяца (за апрель-июнь 2020 года). В случае, если субъект малого и среднего предпринимательства включен в перечень отраслей в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Важно: данная мера поддержки действует при условии предоставления документов, которые подтверждают основной вид деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства в пострадавших отраслях экономики.

2) отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества на 3 месяца (за апрель-июнь 2020 года). Данная мера поддержки предоставляется предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, которые не вошли в перечни пострадавших отраслей.

Установленный срок погашения платежей по аренде — не позднее 31 июля 2021 года.

3) отсрочка по уплате текущих платежей на три месяца (за апрель-июнь 2020 года) без начисления процентов и неустоек предусмотрена для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые заключили договоры купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа, находящегося в собственности муниципального образования город Мурманск, при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 № 159 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Срок погашения платежей не позднее 31 июля 2021 года. Важно: с заявлением на право получения вышеперечисленных мер поддержки необходимо обращаться в комитет имущественных отношений города Мурманска (ул. Комсомольская, 10). Заявления принимаются до 1 июля 2020 года.

4) понижающий коэффициент к размеру арендной платы равной 0,5 при исчислении арендной платы за землю предусмотрен для собственников объектов недвижимости, которые предоставили меру поддержку своим арендаторам в виде отсрочки по оплате за аренду.

Важно: данная мера поддержки применяется при условии предоставления документов, подтверждающих предоставление отсрочки уплаты арендной платы арендаторам, в комитет имущественных отношений города Мурманска (ул. Комсомольская, 10) не позднее 25 мая 2020 года.

Акционерным обществам, единственным акционером которых является город Мурманск, рекомендовано предусмотреть аналогичные меры поддержки для своих арендаторов.