Совет депутатов Мурманска утвердил кандидатуры для ходатайства о награждении медалью ордена «Родительская слава»

Вчера в ходе 24‑го заседания Совета депутатов города Мурманска единогласно утверждены кандидатуры для ходатайства о награждении медалью ордена «Родительская слава» семи образцовых семей нашего города: Сергея и Марии Сазоновых, Михаила и Ирины Сухан, Анны‑Рады Петровой, Романа и Ольги Косовых, Владимира и Валентины Копковых, Ивана и Анастасии Баевых, Алексея и Татьяны Абашкиных.

Медаль ордена «Родительская слава» — высокая государственная награда, которая присуждается родителям, достойно воспитывающим детей, формирующим в них гражданскую позицию, нравственные ориентиры и любовь к Родине.

Дети из номинированных семей демонстрируют высокие результаты в учебе, активно участвуют в общественной жизни школы, занимаются спортом и творчеством. Родители тесно взаимодействуют с образовательными учреждениями, пропагандируют семейные ценности и здоровый образ жизни.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32656&page=1