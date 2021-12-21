Совет депутатов ЗАТО г. Североморск на заключительном заседании рассмотрел девять вопросов

21 декабря состоялось заключительное в текущем году заседание представительного органа власти флотской столицы, которое провёл председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. В работе заседания Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Сегодня депутаты приняли решения по девяти вопросам повестки дня, но, наиболее значимым среди них было утверждение бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как прозвучало во время обсуждения вопроса, объём доходов в 2022 году планируется в размере 3 млрд 836 млн 455,0 тысяч рублей, объём расходов 3 млрд 836 млн 455,0 тысяч рублей. В 2022 году по сравнению с текущим годом прогнозируется: увеличение доходов бюджета на 11 млн 313,2 тысячи рублей (+0,08%); уменьшение расходов бюджета на 73млн 13,9 тысячи рублей (-2,9%). При сложившихся условиях дефицит бюджета отсутствует.

Безвозмездные поступления в бюджет составят 2480683,5 тысячи рублей. Из них дотации -22,8%, субвенции-53,2%, субсидии-18,2% и иные межбюджетные трансферты – 5,8%.

Из налоговых поступлений 91% составляет налог на доходы физических лиц, основными неналоговыми источниками пополнения бюджета являются доходы от использования имущества – 83,6%.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г. Североморск» в 2022 году предусмотрено выделение 428000,3 тысячи рублей. На «Развитие образования ЗАТО г. Североморск» в 2022 году выделяется 2298118,0 тысячи рублей, на реализацию муниципальной программы «Культура ЗАТО г. Североморск» в 2022 году будет направлено 476988,1 тысячи рублей.

Более 25 миллионов рублей направят на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Североморск». Эта сумма возрастет при распределении субсидии из областного бюджета на 64,2 миллиона рублей.

Депутаты также внесли изменения в бюджет текущего года.

Изменения, предусмотренные проектом решения Совета депутатов, затронули основные параметры бюджета на 2021 год. В результате доходы бюджета увеличены на 114 5млн 44,6 тысячи рублей, расходы бюджета на 61 млн 112,4 тысячи рублей, дефицит уменьшен на 53 млн 432,2 тысячи рублей.

Депутатами была согласована кандидатура Гармаш Юлию Николаевну на должность заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ЗАТО г. Североморск «Детский сад №12».

В безвозмездное пользование Военной прокуратуре Северного флота предоставлено муниципальное нежилое помещение, общей площадью 125,0 кв. метров, расположенное по адресу: г. Североморск, ул. Сивко, 9.

Депутаты утвердили положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства, осуществляемом на территории муниципального образования городской округ ЗАТО г. Североморск Мурманской области», которое предусматривает возможность уменьшения количества проверок не только за счёт приоритета профилактики нарушений, но и посредством введения более мягких (по сравнению с проверками) контрольных мероприятий, а также сокращение сроков проведения проверок.

Утвержден перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Североморск, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Также утверждено положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в органах местного самоуправления ЗАТО г. Североморск.

Внесены изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Североморск от 27.03.2018 № 368 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

По завершению заседания Олег Прасов и Евгений Алексеев поблагодарили депутатов за активную и конструктивную работу в 2021 году, пожелав им успехов в 2022 году.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11769-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-zavershayushee-v-2021-godu/#news-gal-2