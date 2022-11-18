Совет депутатов ЗАТО г. Североморск определился с датой публичных слушаний по проекту бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

17 ноября депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск на внеочередном заседании приняли решение о назначении даты проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Североморск «О бюджете муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование город Североморск Мурманской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Проект бюджета будет опубликован для всенародного ознакомления в газете «Североморские вести» и на официальном сайте.

Чтобы учесть все нюансы формирования бюджета, депутаты спланировали график проведения бюджетных слушаний, в ходе которых будут заслушаны все главные распорядители бюджетных средств.

И представительная, и исполнительная власти к формированию бюджета на 2023 год подошли с полной ответственностью.

Как мы уже сообщали, 17 ноября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл первые бюджетные слушания, на которых с основными параметрами бюджета по доходной и расходной части выступила начальник Управления финансов Надежда Ракшина. Она ответила на многочисленные вопросы депутатов, которых интересовали вопросы финансирования главных распорядителей бюджетных средств.

Проект бюджета на 2023 год имеет явно выраженную социальную направленность. В нём обеспечена реализация установленных стратегических целей и приоритетов бюджетной и налоговой политики Мурманской области и ЗАТО г. Североморск. Бюджетная и налоговая политика ЗАТО г. Североморск нацелена на сохранение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО г. Североморск, создание условий для устойчивого социально-экономического развития, полномасштабное внедрение программно-целевого принципа управления общественными финансами, увеличение налогового потенциала, обеспечение функционирования эффективной системы предоставления муниципальных услуг, повышение эффективности бюджетных расходов.

В ходе очередных бюджетных слушаний, которые состоятся 24 ноября, 1 и 8 декабря депутаты заслушают всех главных распорядителей бюджетных средств.

12 декабря состоятся публичные слушания, итоги и заключение которых будут рассмотрены на заседании постоянной комиссии 15 декабря.

Заседание Совета депутатов по утверждению бюджета на очередной финансовый год состоится 20 декабря 2022 года.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/13071-sostoyalos-zasedanie-soveta-deputatov-69/#news-gal-4