Совет депутатов ЗАТО г. Североморск принял решение о передаче имущества общественным организациям

11 мая состоялось заседание представительного органа власти флотской столицы, которое провёл председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев. В работе заседания Совета депутатов принял участие глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов.

Перед началом заседания Олег Прасов вручил Почётные грамоты главы ЗАТО г. Североморск Светлане Шальновой и Татьяне Дурневой. Благодарственные письма коллективам «Центра досуга молодёжи», «Дома детского творчества имени Саши Ковалева», ДК «Строитель» и «Городского центра ЖКХ» были вручены их руководителям за большую работу, проведенную в ходе подготовки и празднования 70-летия города Североморск и 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Депутаты рассмотрели 15 вопросов повестки дня, приняв по ним решения. Были внесены изменения в порядок выдвижения, внесения, обсуждения и рассмотрения инициативных проектов в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск. Дело в том, что при реализации инициативных проектов иногда собираются суммы, превосходящие затраты. Возникает вопрос: что делать с деньгами, собранными сверх необходимого. Инициативная группа сможет решить вопрос с невостребованными средствами.

Изменён порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск и категорий граждан, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ЗАТО г. Североморск.

Изменено положение о порядке вывоза объектов движимого имущества, самовольно установленных на территории муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Это касается самостоятельно установленных объектов, находящихся в охранной зоне тепловых и электрических сетей.

В таких случаях сотрудники КИО направляют уведомление собственнику и размещают его в СМИ, чтобы собственник в течение 30 дней демонтировал строение. Если он не сделал это самостоятельно, то демонтирует муниципалитет.

Внесено изменение в положения о денежном содержании муниципальных служащих ЗАТО г. Североморск. Изменения вызваны технической ошибкой при принятии предыдущего решения, а также изменения в Положение «О муниципальных унитарных предприятиях муниципального образования ЗАТО г.Североморск» и примерного устава муниципального унитарного предприятия».

Принято решение о передаче имущества из муниципальной собственности. Речь идёт о передаче автодороги Североморск-Североморск-3 протяженностью 27 километров из муниципальной собственности ЗАТО г.Североморск в государственную собственность Мурманской области. Для Североморска ремонт данной дороги всегда представлял большую сложность из-за серьёзных финансовых затрат.

Из государственной в муниципальную собственность передаётся объект недвижимого имущества «Часть здания - амбулатория», площадью 690,1 кв. метров, расположенного по адресу: пгт Сафоново, ул.Панина, 69. В данном помещении ранее располагалась амбулатория, в настоящее время объект пустует, его дальнейшее использование нынешним правообладателем не планируется.

В муниципальную собственность принят «Автоподъезд к городу Североморск» протяженностью 7044 метров, объекты недвижимости, являющиеся элементами его обустройства, а также земельные участки под объектами.

«Центру гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» в безвозмездное пользование передано муниципальное нежилое помещение общей площадью 424,1 кв. метров, расположенное по адресу: г. Североморск, ул. Колышкина, 7, для размещения сотрудников учреждения для выполнения работ в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий. Данное помещение и ранее находилось в аренде у ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области».

Мурманскому областному отделению политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в безвозмездное пользование предоставлено нежилое помещение детско-юношеского клуба физической подготовки №1, этаж: цоколь, общей площадью 49,3 кв. метров, расположенного по адресу: г. Североморск, ул. Саши Ковалева, 4, сроком на один год, для размещения городского отделения политической партии КПРФ.

Мурманскому региональному отделению общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых» предоставлено нежилое помещение 37А (комнаты №№1-3), этаж 1-й, общей площадью 25,5 кв. метров, расположенного по адресу: Мурманская область, г. Североморск, Северная Застава, 5, сроком на пять лет.

Некоммерческой организации Физкультурно-профилактическое частное учреждение «Североморцы» предоставлено нежилое помещение с пристройкой общей площадью 286,7 кв. метров, расположенное по адресу: г. Североморск, ул. Комсомольская, 1, сроком на три года, для осуществления деятельности Североморского общественного движения ФПЧУ «Североморцы».

«Центру Юный Умник предоставлено в безвозмездное пользование нежилое помещение общей площадью 172,6 кв. метров, этаж 1-й, расположенное по адресу: г. Североморск, ул. Колышкина, 8, для размещения учебных классов. Этому же Центру в безвозмездное пользование предоставлено в безвозмездное пользование помещение, общей площадью 87,6 кв. метров, этаж 1-й, расположенного по адресу: г. Североморск, ул. Фулика, 8, для размещения учебных классов.

Депутаты досрочно прекратили полномочия депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Завадской Елены Анатольевна по собственному желанию.