Совет директоров АО «Мурманский морской рыбный порт» утвердил стратегию развития порта на период до 2030 года

В третьей декаде февраля Советом директоров АО «Мурманский морской рыбный порт» была утверждена стратегия развития порта на период 2025–2030 годов.

Данная стратегия была разработана с учётом ожидаемых тенденций в мировой и национальной экономике, отражая прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и Мурманской области на долгосрочную и среднесрочную перспективы. В основу стратегического подхода к определению приоритетного направления развития заложена задача развития порта как главной береговой базы комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота Северного рыбохозяйственного бассейна.

Как сообщает https://vk.com/mmrp, важнейшим элементом утверждённой стратегии является проект акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (АО «ГТЛК») по созданию передового судоремонтного комплекса кластерного типа на территории бывшей угольной базы АО «ММРП».

Напомним, Мурманский морской рыбный порт, функционирующий с 1934 года, продолжает оставаться ключевым звеном в инфраструктуре Северного рыбохозяйственного бассейна, являясь единственным незамерзающим транспортным хабом для промысловых компаний региона.