Совет Федерации одобрил инициативу Мурманской области по производству консервов из печени трески на судах прибрежного лова

На 612 пленарном заседании Совета Федерации сенаторы поддержали изменения в законодательстве РФ, которые позволят производить консервы из печени трески не только при промышленном океаническом промысле, но и в прибрежной зоне с использованием судов прибрежного лова в границах Северного рыбохозяйственного бассейна. Проект подразумевает также возможность их транспортировки, хранения и выгрузки на территории Российской Федерации в период до 1 января 2030 года. Законопроект представила сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

«В настоящее время при осуществлении прибрежного рыболовства производство таких консервов возможно только на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, а в связи с коротким сроком хранения часть сырья для их производства вынужденно утилизируется», – сказала сенатор.

По словам Елены Дягилевой, инициатива Кольского Заполярья, которую неоднократно озвучивал губернатор Андрей Чибис, увеличит объём производства продукции, которую знают в каждой мурманской семье и любят далеко за пределами региона.

«Несмотря на то, что масштабы такого прибрежного промысла невелики – до 25 тысяч тонн в год, речь идёт об объёме до 750 тонн ценного сырья – печени трески, которую можно переработать в море», – подчеркнула Елена Дягилева.

В своем выступлении парламентарий отметила, что закон разработан в целях рационального использования водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства. Печень трески – ценный источник омега-3 и витаминов. Принятие закона позволит ежегодно выпускать порядка трёх миллионов банок консервов, обеспечить дополнительный налоговый доход в бюджет.

