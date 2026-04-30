Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.04.26 10:00

Совет Федерации одобрил инициативу Мурманской области по производству консервов из печени трески на судах прибрежного лова

На 612 пленарном заседании Совета Федерации сенаторы поддержали изменения в законодательстве РФ, которые позволят производить консервы из печени трески не только при промышленном океаническом промысле, но и в прибрежной зоне с использованием судов прибрежного лова в границах Северного рыбохозяйственного бассейна. Проект подразумевает также возможность их транспортировки, хранения и выгрузки на территории Российской Федерации в период до 1 января 2030 года. Законопроект представила сенатор РФ от Мурманской области Елена Дягилева.

«В настоящее время при осуществлении прибрежного рыболовства производство таких консервов возможно только на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, а в связи с коротким сроком хранения часть сырья для их производства вынужденно утилизируется», – сказала сенатор.

По словам Елены Дягилевой, инициатива Кольского Заполярья, которую неоднократно озвучивал губернатор Андрей Чибис, увеличит объём производства продукции, которую знают в каждой мурманской семье и любят далеко за пределами региона.

«Несмотря на то, что масштабы такого прибрежного промысла невелики – до 25 тысяч тонн в год, речь идёт об объёме до 750 тонн ценного сырья – печени трески, которую можно переработать в море», – подчеркнула Елена Дягилева.

В своем выступлении парламентарий отметила, что закон разработан в целях рационального использования водных биологических ресурсов при осуществлении прибрежного рыболовства. Печень трески – ценный источник омега-3 и витаминов. Принятие закона позволит ежегодно выпускать порядка трёх миллионов банок консервов, обеспечить дополнительный налоговый доход в бюджет.

 

 

Фото (пресс-служба Совета Федерации): https://gov-murman.ru/info/news/566842/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:40«На пороге войны». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять