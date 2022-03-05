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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.22 16:00

Совет Федерации одобрил закон о праве кабмина оперативно индексировать пенсии

На заседании 4 марта сенаторами был одобрен закон о предоставлении правительству России права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.

Согласно документу, кабмин имеет право принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии выше установленного законом «О государственной социальной помощи». Правительство также сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Кроме того, расширяются полномочия кабмина на 2022 год. В частности, он сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

Как пишет 1prime.ru, в текущем году кабмин будет вправе устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.

Помимо того, правительство сможет устанавливать особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей. Он также будет вправе устанавливать в 2022 году особенности правового регулирования трудовых отношений, отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской инфраструктуры и обеспечивающей их инфраструктуры.

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