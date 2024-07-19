Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании льгот для предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике

Совет Федерации (СФ) одобрил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», касающийся совершенствования преференциальных режимов при осуществлении предпринимательской деятельности на Дальнем Востоке и в Арктике.

Как сообщает пресс-служба верхней палаты парламента, закон, в частности, уточняет положения о применении таможенной процедуры свободной таможенной зоны. В том числе, закрепляется, что срок перевозки и размещения иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, не может превышать срок, определяемый из расчёта 2 тысяч км за один месяц.

«Исключение предусматривается для случаев перевозки иностранных товаров морским (речным) или наземным транспортом исходя из особенностей их перевозки, связанных со сроками навигации, или с наличием транспортной доступности участка территории в силу климатических и иных природных условий, или с наличием обстоятельств технического характера, связанных с перевозкой крупногабаритных, негабаритных, тяжеловесных грузов», — говорится в документе.

Закон предусматривает предоставление Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики дополнительных полномочий на осуществление в ДФО в отношении территорий опережающего развития (ТОР) функций по координации деятельности по реализации государственных программ, федеральных целевых программ, а также по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития Арктической зоны.