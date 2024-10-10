Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за намеренное сокрытие автомобильных номеров

За использование устройств, не позволяющих считать номер либо видоизменяющих его, предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора с конфискацией самого прибора.

Такое же наказание грозит за повторное нарушение.

В беседе с РИА «Новости» первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова пояснила, что принятые нормы помогут в предупреждении ДТП.

Сейчас за езду с грязными или нечитаемыми номерами водителю грозит предупреждение или штраф в 500 рублей. За езду без них, их сокрытие или намеренное изменение водителя могут лишить прав на срок от одного до трёх месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей. Наказание за установку подложных номеров сейчас составляет 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами — лишение прав на срок от шести месяцев до года.