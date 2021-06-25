Совет Федерации одобрил закон, распространяющий действие программы «Дальневосточный гектар» на Арктику

Закон, согласно которому действие программы «Дальневосточный гектар» будет распространено на Арктику, был одобрен 23 июня на заседании верхней палаты Парламента, завершившем весеннюю сессию.

Напомним, документ расширяет границы территорий, в пределах которых граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. Участок будет предоставляться сроком на 5 лет в безвозмездное пользование, в том числе для индивидуального строительства, а затем при условии освоения участка его можно будет приобрести в собственность или на праве долгосрочной аренды. Такие меры позволят более активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земли в Арктической зоне.

«Вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом мы очень активно работали над тем, чтобы закон был разработан и принят. Это важное решение, назревшее. Оно позволит и улучшить жилищные условия, и осваивать лучшим образом арктические территории. Кроме того, расширение действия программы положительно скажется на развитии инфраструктуры и внутреннего туризма на севере. Считаю, что новая возможность будет востребована как жителями арктических субъектов, так и представителями других регионов. Уверен, что с учетом опыта Дальнего Востока реализация программы в Арктике пойдет еще более динамично», - прокомментировал сенатор от Мурманской области Константин Долгов и выразил благодарность федеральному правительству, министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики за конструктивное взаимодействие.

Подать заявку на получение гектара в упрощенном порядке жители Мурманской области смогут уже с 1 августа. Сделать это можно, воспользовавшись сайтом НаДальнийВосток.РФ, а также обратившись лично или по почте в уполномоченный орган или МФЦ. Уполномоченными органами в нашем регионе являются министерство имущественных отношений Мурманской области (в отношении земель, находящихся в государственной собственности), министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (в отношении земель лесного фонда), а также межрегиональное территориальное управление Росимущества в Мурманской области и Республике Карелия (в отношении земель, находящихся в федеральной собственности).

Со следующего года воспользоваться новыми возможностями программы «Дальневосточный гектар» смогут жители других регионов России.

Как отметил сенатор Константин Долгов, на итоговом заседании весенней сессии Совет Федерации принял целую серию важных для Мурманской области законов.

«Это наши проекты, инициированные вместе с губернатором Андреем Чибисом, работа над ними велась и с федеральным правительством, и с правительством региона. После подписания законы будут способствовать еще более динамичному развитию Мурманской области и Арктической зоны России в целом», - подчеркнул сенатор.

Речь идёт о законах, предусматривающих в том числе упрощение доступа субъектов МСП к предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ; разрешение для прибрежников производить охлажденную рыбную продукцию непосредственно на борту судна; отмену экологической экспертизы при строительстве социально значимых объектов в Арктике; снижение НДПИ на ряд проектов по добыче руды.