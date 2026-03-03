Совет Федерации поддержал инициативы Мурманской области по развитию рыбохозяйственной отрасли

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин провёл расширенное совещание по актуальным проблемам в сфере рыбного хозяйства. Ключевая задача – анализ ситуации рыбохозяйственной отрасли в целях выработки действенных мер по ее поддержке. Участником диалога с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым стала представитель Мурманской области в палате регионов Елена Дягилева.

«Обеспечение устойчивости отрасли напрямую зависит от создания предсказуемых условий для инвесторов и принятия системных решений для дальнейшего развития прибрежных регионов. Несмотря на давление, отрасль работает стабильно. Но, безусловно, нужна более тонкая настройка регулирования, которая невозможна без участия регионов», – подчеркнула сенатор.

Елена Дягилева привела в качестве примера Мурманскую области, отметив, что большую часть тем, поднятых по поручению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, детально обсудили с рыбацким сообществом на недавнем заседании Территориального рыбохозяйственного совета, которое провел губернатор Андрей Чибис. По мнению сенатора, поддержка палаты регионов, федерального правительства позволит Заполярью продолжить сохранять устойчивость развития отрасли.

«В рамках программы инвестквот заполярные компании строят на отечественных верфях современные рыбодобывающие суда, включая мощные траулеры-процессоры, введены в эксплуатацию новые краболовы. Вопросы, вынесенные на обсуждение в Совете Федерации, – не абстрактные риски, а актуальная повестка Мурманской области, которая находится на личном контроле главы региона», – пояснила сенатор.

В ходе заседания сенаторы и эксперты рассмотрели вопрос переоформления кредитных обязательств, взятых под инвестиционные квоты, сроком на 20 лет. По мнению представителя Заполярья в сенате, продление срока – мера, которая позволит реструктурировать кредиты и сохранить инвестиции с учетом увеличения срока окупаемости. В повестке также прозвучали тема экспортных пошлин и необходимость сократить срок корректировки объемов добычи со 139 до 55 рабочих дней. Мера, по мнению Елены Дягилевой, ускорит промысел и снизит простои флота без ущерба для экологии.

По итогам совещания будет выработано решение, в том числе для возможного обращения в правительство страны.

