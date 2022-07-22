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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.22 08:45

Совет молодёжи Кольской АЭС приглашает всех активистов Мурманской области принять участие в слёте «КОСМо»

Молодёжный слёт «КОСМо», организованный для всех энергичных людей, пройдёт 6-7 августа в полярнозоринском районе (координаты: 67.333404 32.592973). В палаточном лагере, расположенном в 6-ти км от города-спутника Кольской АЭС, соберутся креативные молодые люди со всей Мурманской области.

Кулинарный конкурс, футбол, битва гладиаторов на бревне, велозаезд, лазертаг, перетягивание каната, песенный конкурс, соревнования чирлидеров, интеллектуальное казино, импровизация – все эти действия собраны в одном мероприятии. Команды-победители получат ценные призы, кубки и грамоты от администрации Полярных Зорь и градообразующего предприятия.

«Наша инициативная группа в 2017 году впервые на территории Мурманской области воплотила желание большинства молодых людей, а самое главное, свои собственные мечты – традиционно собираться раз в год, знакомиться, обмениваться опытом, демонстрировать творческие навыки, налаживать сотрудничество и, в конце концов – энергично и спортивно проводить время», – рассказывает Павел Троцкий, председатель Совета молодёжи заполярной станции.

Если ты коммуникабелен, инициативен, хочешь провести первые выходные августа с пользой – собери свою команду (от 15 до 25 человек) или присоединись к уже существующей. В текущем году ожидаются представители молодёжи с предприятий «Атомфлот», «АтомЭнергоСбыт», «Колатомэнергоремонт», а также полярнозоринские энтузиасты.

Подробности и правила участия в «КОСМо»: https://vk.com/kosmo_pz 

Контакты: Павел Троцкий, +7(953) 753-59-82.

 

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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