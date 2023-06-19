Совет Мурманской областной Думы определил дату очередного заседания регионального парламента – 21 июня

Решение принято на заседании Совета Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового.

В проект повестки дня вошло порядка 20 вопросов, среди них законопроекты, вносящие изменения в законы: «О мерах социальной поддержки и мерах стимулирования отдельных категорий медицинских работников медицинских организаций Мурманской области», «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области», «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жильём».

Депутаты решили, что на очередном заседании регионального парламента обсудят законопроект «О компенсации расходов на оплату жилых помещений отдельным категориям педагогических работников», а также проекты законов «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» и «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области за 2022 год».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28068/