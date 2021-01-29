Мурманская область. Арктика (16+)29.01.21 12:45
Совет Мурманской областной Думы перенес дату очередного заседания регионального парламента на 10 февраля
В среду, 10 февраля, в первом чтении планируется обсудить законопроект, вносящий изменения в Устав Мурманской области, корректировку в закон о развитии сельского хозяйства.
Депутаты также рассмотрят вопрос об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги».
В повестке дня – назначение на должность мирового судьи и ряд других вопросов.
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