Совет Мурманской областной Думы перенес дату очередного заседания регионального парламента на 10 февраля

В среду, 10 февраля, в первом чтении планируется обсудить законопроект, вносящий изменения в Устав Мурманской области, корректировку в закон о развитии сельского хозяйства.

Депутаты также рассмотрят вопрос об обращении Мурманской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину по вопросу принятия проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и коммунальные услуги».

В повестке дня – назначение на должность мирового судьи и ряд других вопросов.