Совет Мурманской областной Думы принял решение о проведении очередного заседания Думы 3 октября

Под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового 26 сентября прошло заседание Совета областной Думы. Депутаты решили, что очередное заседание Думы будет проходить 3 октября.

Во втором чтении планируется обсудить законопроект, вносящий изменения в статьи 1 и 7 закона «О дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми в Мурманской области».

В повестке – проекты законов в первом чтении, которые вносят изменения в действующие региональные законы: об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области, о градостроительной деятельности на территории Мурманской области, о культуре.

Региональные парламентарии обсудят в первом чтении внесенный губернатором области проект закона «О внесении изменения в статью 12 закона Мурманской области «О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области».

Также планируется в первом чтении обсудить законопроект, вносящий корректировку в статью 2 закона Мурманской области «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований Мурманской области».

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о назначении на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28590/