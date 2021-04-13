Мурманская область. Арктика (16+)13.04.21 09:00
Совет областной Думы назначил дату очередного заседания регионального парламента на 22 апреля
В первом чтении региональные парламентарии планируют обсудить законопроекты, вносящие изменения в законы в сферах жилищного строительства, сельского хозяйства, транспортного обслуживания, регулирования земельных отношений в Мурманской области.
Во втором чтении предлагается рассмотреть законопроекты, корректирующие законы «О муниципальной службе в Мурманской области» и «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности».
Депутаты также заслушают доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области за 2020 год.
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