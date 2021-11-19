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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 10:00

Совет областной Думы назначил дату очередного заседания регионального парламента на 25 ноября

Совет Мурманской областной Думы назначил дату очередного заседания регионального парламента на 25 ноября. Заседание Совета провёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Депутаты решили, что очередное заседание регионального парламента начнётся 25 ноября. На нём предстоит рассмотреть порядка 30 вопросов. В их числе – большой бюджетный блок, связанный с жизнедеятельностью региона в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.

Региональные законодатели обсудят прогноз социально-экономического развития Мурманской области, в первом чтении проекты законов: об областном бюджете, о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мурманской области.

Также планируется обсудить корректировки в действующие законы – Устав Мурманской области, «Об охране здоровья граждан на территории Мурманской области», «О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области».

В повестке Думы значатся законопроекты, регулирующие вопросы социальной сферы. В частности, региональные парламентарии рассмотрят изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа».

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Игорь
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Николай
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макс
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