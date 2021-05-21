Совет областной Думы назначил дату очередного заседания регионального парламента на 27 мая

Заседание совета провёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

На ближайшем заседании Думы в первом чтении региональные парламентарии планируют обсудить законопроекты - «О молодёжной политике в Мурманской области» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области».

Во втором чтении предлагается рассмотреть проект закона «О почётных званиях Мурманской области», изменения в отдельные законодательные акты по вопросам организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области.

Депутаты также заслушают отчет о выполнении прогнозного плана приватизации государственного имущества области и обсудят инициативы коллег-парламентариев других регионов России.