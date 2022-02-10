Совет областной Думы определил дату заседания регионального парламента на 17 февраля. Заседание Совета провёл глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Депутаты решили, что на очередном заседании регионального парламента во втором чтении предстоит рассмотреть ряд законопроектов в развитие «гаражной амнистии». Также во втором чтении будет рассмотрен проект закона «Об установлении на территории Мурманской области ограничений розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков».

В повестке дня в первом чтении значатся законопроекты, вносящие изменения в законы: «Об определении в Мурманской области территорий, на которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование» и «О физической культуре и спорте в Мурманской области»

Кроме того, депутаты обсудят вопрос о примерной программе законопроектной деятельности Мурманской областной Думы на 2022 год.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22788/