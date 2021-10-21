Совет областной Думы определился с датой очередного заседания регионального парламента

Заседание Совета провёл глава регионального парламента Сергей Дубовой. Депутаты решили, что очередное заседание регионального парламента начнётся 28 октября. На нём предстоит рассмотреть порядка 30 вопросов.

В первом чтении планируется обсудить ряд корректировок в действующие законы - в закон о бюджетном процессе в Мурманской области, о развитии сельского хозяйства, об охране здоровья граждан на территории Мурманской области. Также предполагается рассмотреть корректировку бюджета текущего года.

В повестке Думы значатся законопроекты, регулирующие вопросы социальной сферы. В частности, региональные парламентарии рассмотрят изменения в порядок и условия предоставления государственной социальной помощи и мер социальной поддержки, в закон о государственной социальной помощи в Мурманской области.

Планируется рассмотреть вопрос о начале процедуры формирования Общественной палаты Мурманской области состава 2022-2025 годов, а также назначить представителей Мурманской областной Думы седьмого созыва в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.