Мурманская область. Арктика (16+)21.01.21 16:00
Совет определился с датой первого заседания Думы в новом году
Сегодня состоялось заседание Совета Мурманской областной Думы под председательством главы регионального парламента Сергея Дубового. Депутаты решили, что очередное заседание Думы начнётся 28 января.
Региональные парламентарии рассмотрят во втором чтении проекты законов Мурманской области: «О порядке определения границ прилегающих территорий органами местного самоуправления» и «О внесении изменения в статью 19 закона Мурманской области «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области».
В первом чтении планируется обсудить законопроект, вносящий изменения в Устав Мурманской области, корректировку в закон о развитии сельского хозяйства и ряд других вопросов.
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Антон
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