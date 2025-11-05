Совет по молодёжной политике при главе города Мончегорска подвёл итоги работы и выработал планы на будущее

В Молодёжном пространстве «СОПКИ» состоялось заседание Совета по реализации государственной молодёжной политики при главе города Мончегорска Андрее Рудакове. Участники обсудили опыт прохождения региональной и федеральной стажировок молодых жителей города в исполнительных органах власти в рамках федеральной программы «Гос.Старт».

Также на Совете обсудили работу трудового отряда подростков «Снежный Барс» Мурманского регионального отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» в Мончегорске. Отряд успешно реализует проекты социальной значимости, участвует в благоустройстве города и воспитании патриотизма среди молодежи.

Кроме того, участники мероприятия рассмотрели стратегию дальнейшего развития местного штаба отделения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», обсудив перспективы расширения сферы деятельности и привлечения новых участников.

Также были заслушаны отчёты о деятельности городского отделения Российского Красного Креста.

Особое внимание на заседании совета было уделено рекомендациям молодым людям, планирующим участие в конкурсе на получение специальной стипендии губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Подводя итоги встречи, члены совета представили конкретные предложения по развитию мероприятий и проектов, запланированных на следующий год. Особое внимание уделяется созданию условий для самореализации талантливой молодёжи, поддержке социальных инициатив и укреплению взаимодействия органов власти и общественности.

