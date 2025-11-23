Совет по развитию предпринимательства рассмотрел прогнозный план приватизации муниципального имущества города Мончегорска на 2026 год и плановый период 2024 и 2028 годов

Заседание Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске началось с торжественной части. Глава города Андрей Рудаков вручил Благодарственные письма Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области индивидуальному предпринимателю Анжелике Кряккиевой, директору общества с ограниченной ответственностью «Вояж» Ларисе Тагильцевой и ведущему специалисту сектора потребительского рынка и услуг МКУ «Управление экономического развития города Мончегорска» Анне Волковой.

Все они ведут эффективную деятельность в развитии торговли, малого и среднего предпринимательства, а также принимают активное участие в социально-экономическом развитии города.

«Предпринимательство в данное время не самое лёгкое направление, но вы активно участвуете в жизни нашего города, развиваете его и свой бизнес. Спасибо всем вам за это!», - подчеркнул Андрей Рудаков.

Далее члены совета обсудили прогнозный план приватизации муниципального имущества города Мончегорска на 2026 год и плановый период 2024 и 2028 годов для дальнейшего вынесение на рассмотрение Советом депутатов города. Также участники заседания заслушали информацию о предстоящем конкурсе по украшению предприятий торговли, общественного питания и услуг к встрече Нового года и о партнёрстве кадрового центра и бизнеса.

