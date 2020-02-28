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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.20 07:00

Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области рассмотрели вопрос о внесении изменений в Положение о государственном природном комплексном заказнике «Сейдъявврь»

В Мурманске состоялось очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. В рамках заседания члены Совета рассмотрели вопрос о внесении изменений в Положение о государственном природном комплексном заказнике «Сейдъявврь».

Ранее членами Совета неоднократно поднимался вопрос о необходимости создания зимнего снегоходного маршрута на территории озера Сейдозера в целях обеспечения доступа представителям коренного малочисленного народа саамов к местам осуществления традиционной хозяйственной деятельности. Создание маршрута является возможным только при условии внесения соответствующих изменений в Положение о заказнике.

Данный вопрос также поднимался в ходе встречи уполномоченного по правам человека в Мурманской области Михаила Шилова с жителями Ловозерского района 20 февраля 2020 года в селе Ловозеро и находится на контроле.

В ходе обсуждения начальник отдела государственной политики в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Оксана Носарева проинформировала участников заседания о направлении предложений по внесению изменений в Положение о заказнике на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Также члены Совета обсудили мероприятия в рамках Года памяти и славы, который согласно Указу Президента Российской Федерации  Владимира Путина от 8 июля 2019 года № 327 учрежден в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Отмечая неоценимый вклад коренных народов Севера в Победу в Великой Отечественной войне, Советом принято решение провести в населённых пунктах патриотические мероприятия, также поддержана инициатива члена Совета Полины Харыбиной по реализации проекта Молодёжного совета Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «Память народов». Концепция проекта подразумевает сбор, анализ и упорядочивание информации об участниках Великой Отечественной Войны и тружениках тыла (статьи, биография, фото), которые найдут отображение на электронных ресурсах, а в дальнейшем и в печатных материалах.

В ходе обсуждения планов на совместную деятельность саамских общественных организаций и Совета в 2020 году президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева поделилась планами на участие в конкурсе на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области и проинформировала членов Совета о работе по установке памятника «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Полина Харыбина проинформировала участников заседания о разработке Саамским собранием Самь Соббар Стратегии по сохранению саамского языка и созданию приложения для мобильных устройств по изучению саамского языка. Также Полина Константиновна поделилась планами о проведении семинара по сохранению и распространению знаний о саамской культуре и традиционном костюме.

Завершилось заседания Совета обсуждением изменений в законодательстве в сфере северного оленеводства в Мурманской области и рассмотрением вопроса о благоустройстве дорог в сельской местности в районах традиционного проживания коренного малочисленного народа Севера, сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области.

 

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