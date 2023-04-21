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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 09:30

Совет ветеранов Мончегорска собрал очередную партию груза для российских бойцов в зоне СВО

Гуманитарный груз в ближайшее время будет передан местным отделением партии «Единая Россия» для централизованной отправки на передовую.

Посылки для передачи на передовую в Совете ветеранов принял для отправки Андрей Рудаков, секретарь местного отделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» Совета депутатов города металлургов.

«Это не первая наша помощь. Собираем то, что действительно нужно. Мы связывались с матерями, у которых сыновья там - в зоне боевых действий, они сказали, что надо. Всю зиму, например, собирали и передавали тёплые вещи - вязаные носки, термобелье и т.д. Сегодня мы передали в посылках не только вещи, но и тепло сердец. Бабушки приносили послания для солдат. 85-летняя пенсионерка Анна Петровна даже написала стихи с трогательными строками: «Дорогой сынок, пусть тепло моих рук согреет тебя! Я Богу молюсь за всех наших ребят», - прокомментировала заместитель председателя Совета ветеранов Наталья Кащук.

«В посылках вещи, которые нужны нашим бойцам на СВО в летнее время. Это майки, футболки, лёгкие носки и перчатки. Наступает лето, боевые действия продолжаются. Бойцов надо поддержать!», - отметил Михаил Шкондин, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия».

Адрес пункта сбора помощи в Мончегорске: местная общественная приёмная партии «Единая Россия», просп. Ленина, 9/23.

 

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».

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