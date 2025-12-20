Совет ветеранов спорта города Мурманска отметил 30-летие

18 декабря прошли торжества по случаю юбилея — 30-летия Совета ветеранов спорта города Мурманска. В праздничном вечере приняли участие глава города Мурманска Иван Лебедев, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Главным событием праздника стало вручение наград.

15 мурманчан — спортсменов, тренеров, организаторов — удостоены звания ветерана спорта: Павел Бровин, Олег Волков, Марина Гольнева, Ольга Иодковская, Сергей Ключников, Николай Костоглод, Ольга Крюкова, Вячеслав Меньшиков, Андрей Подгурский, Сергей Попов, Вячеслав Потехин, Борис Хотешов, Сергей Чайников, Владимир Шананин, Евгения Шулятьева.

Звание почётного ветерана спорта присвоено заместителю председателя Совета депутатов города Мурманска Ирине Андреевой.

Почётные знаки ветеранам вручил глава города Мурманска Иван Лебедев.

Особых наград удостоились мурманские ветераны спорта старше 90 лет — Иван Алексеевич Алексеев и Владимир Павлович Сорванов, а также почётные граждане города-героя Мурманска, принимающие активное участие в развитии спорта, — Владимир Горячкин, Виктор Сайгин и Фёдор Щербина.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках церемонии были поощрены члены президиума городского Совета ветеранов спорта, заслуженные мастера спорта СССР и России, заслуженные тренеры, заслуженные учителя, заслуженные работники физической культуры, участники специальной военной операции.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31567&page=1