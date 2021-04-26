Советник главы региона по науке и образованию Юрий Фомин займёт пост заместителя губернатора

Юрий Фомин, с октября 2019 года являющийся советником главы Мурманской области по вопросам образования и науки, займёт пост заместителя губернатора. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве сообщил Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что 2021 год в России объявлен Годом науки и технологий, а в послании Президента Федеральному Собранию особое внимание было уделено поддержке науки и региональных вузов.

«В должности замгубернатора Юрий Фомин будет курировать высшее образование и науку в нашей области. Перед нами сейчас стоит задача сделать несколько шагов вперёд в этой сфере. Необходимо продолжить перезагрузку нашего высшего образования, трансформировать его под задачи арктической тематики и внутренних потребностей региона, его экономики. Отдельная задача – развитие межрегионального научно-образовательного центра, который мы создаём вместе с Архангельском и Нарьян-Маром. Принципиально важно создать по-настоящему работоспособную, действующую площадку, которая позволит и обеспечивать научные исследования на нашей территории, и сделать высшее образование привлекательным для наших ребят», – отметил глава области, пожелав Юрию Фомину успехов на новом месте работы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Юрий Владимирович Фомин – выпускник Московского физико-технического института (МФТИ), кандидат физико-математических наук. Вёл научную работу в Институте проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова, МФТИ, Университетском центре на Свальбарде (Норвегия), Институте океанологии РАН им. П.П. Ширшова. В МФТИ занимался созданием и развитием образовательных программ. В должности советника губернатора Мурманской области решал задачи создания научно-образовательной концепции региона и разработки Стратегии развития МГТУ до 2024 года.