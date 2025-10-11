Советники директора по воспитанию из трёх апатитских школ участвуют в форуме «Новая философия воспитания» в Санкт‑Петербурге

Юлия Пирогова из школы №15, Алёна Королева из школы №4 и Юлия Самойлова из школы №10 пройдут через стратегические сессии, лекции, мастер‑классы и практические занятия с акцентом на внеурочные «Разговоры о важном» и роль советника директора по воспитанию, а также внесут свой вклад в итоговый документ ценностно‑смысловой основы «Новой философии воспитания», который представят в Москве в ноябре 2025 года.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, Юлия Борисовна Пирогова выступила также в роли спикера форума, представив опыт работы по взаимодействию школы и социального партнёра – компании «ФосАгро», а также по вкладу этого предприятия в развитии образовательных учреждений муниципалитета.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/532254/#&gid=1&pid=1