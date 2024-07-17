Советники директоров по воспитанию в школах и колледжах Мурманской области с нового учебного года будут получать ежемесячную федеральную выплату

Во исполнение поручений президента РФ с 1 сентября 2024 года 179 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, работающих в образовательных организациях Мурманской области, будут получать ежемесячную федеральную выплату. Она составит с учётом северных надбавок 11,5 тысячи рублей. На эти цели запланировано 10,7 млн рублей (10,3 из них – федеральный бюджет).

Вознаграждение будет выплачиваться одновременно с заработной платой. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями введена в Мурманской области в 2022 году, на сегодняшний день «навигаторы детства» есть во всех государственных школах и колледжах.

Напомним, в рамках стратегического плана «На Севере – жить» для педагогов Кольского Заполярья введены дополнительные выплаты – за высшую и первую категорию, звание «Заслуженный учитель России», молодым специалистам. С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru