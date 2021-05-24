Советником губернатора по международным связям и приграничному сотрудничеству станет Сергей Гончаров

На оперативном совещании в правительстве области губернатор Андрей Чибис представил нового члена команды. Сергей Гончаров станет советником губернатора по международным связям и приграничному сотрудничеству.

«Сергей Андреевич – человек с достаточным опытом в этом направлении. С учётом того, что наш регион является флагманом развития Арктики, а Российская Федерация сегодня председательствует в Арктическом совете, задача нового советника – обеспечивать сопровождение международных мероприятий, взаимодействовать с нашими отраслевыми структурами, чтобы чётко и жёстко отстаивать интересы нашей области в этой сфере», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Сергей Гончаров – мурманчанин, выпускник Международного института экономики, политики и права. Занимает должность заместителя председателя по международной и проектной деятельности Мурманского областного отделения ВОО «Русское географическое общество». Принимал участие в организации многих международных мероприятий, таких как запуск в г. Мурманске уникальной высокоширотной российско-китайской парусной экспедиции на яхте «Циндао-Китай» (2015 год), организация в г. Мурманске крупной международной конференции «Устойчивое развитие Арктических городов» совместно с Университетом Дж. Вашингтона (George Washington University, GWU) и Мурманским арктическим государственным университетом (2016 год), встреча членов группы по сотрудничеству парламента Норвегии и Совета Федерации ФС РФ в г. Вардё (2019 год), заседание Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в г. Мурманске, ежегодные российско-норвежские походы памяти по местам боёв на территории Мурманской области и Северной Норвегии и других.