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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.24 15:30

Советнику Президента России Игорю Левитину и губернатору Андрею Чибису представлен новый руководитель ФГУП «Атомфлот»

Советнику Президента, заместителю председателя Морской коллегии Российской Федерации Игорю Левитину, который работает в Мурманской области, и губернатору Андрею Чибису вчера был представлен новый руководитель ФГУП «Атомфлот» – Яков Антонов.

Советник Президента Игорь Левитин отметил, что одной из ключевых задач развития Арктики является развитие Северного морского пути.

«Уверен, что совместными усилиями, которые сегодня предпринимает Президент России по развитию Северного морского пути, и компании Росатом, этот новый международный транспортно-логистический коридор будет эффективным и конкурентным», – сказал Игорь Левитин.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что развитие Северного морского пути неразрывно связано с развитием Мурманской области.

«Решения, которые приняты Президентом и находятся на его личном контроле по поддержке проектов, связанных с Арктикой, – это и Мурманский транспортный узел, железная дорога, которая построена, новые портовые мощности, и те решения по Севморпути, совершенно очевидно дадут ещё больший толчок для развития всей Мурманской области. Без вашего предприятия, без атомных ледоколов раскатать этот транспортный коридор невозможно. «Атомфлот» является одним из ключевых работодателей города, и мы гордимся тем, что атомный ледокольный флот базируется у нас в городе-герое Мурманске. На ледоколах и на берегу работают профессиональные, компетентные и самоотверженные люди», – сказал Андрей Чибис.

Выступая перед коллективом, Яков Антонов отметил, что его профессиональная деятельность, в том числе, на посту генерального директора Северного морского пароходства, была связана с Северным морским путем и разработкой новых логистических решений для снабжения арктических районов.

Советник Президента Игорь Левитин и губернатор Андрей Чибис также поздравили коллектив «Атомфлота» с Днём работника атомной промышленности, который отмечался 28 сентября. К поздравлению также присоединился заместитель генерального директора госкорпорации по атомной энергии «Росатом» – директор Арктической Дирекции Вячеслав Рукша.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, лучшим сотрудникам «Атофлота» были вручены федеральные, региональные и отраслевые награды. За успешное решение ответственного задания в рамках развития Арктической зоны Российской Федерации и за личный вклад в укрепление морского потенциала России в Арктике капитан атомного ледокола «50 лет Победы» ФГУП «Атомфлот» Дмитрий Лобусов удостоен нагрудного знака «Почётный работник морского флота Российской Федерации».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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