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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 10:15

Советские подземные укрытия пригодились российским атомным подводным лодкам

Выступая на заседании коллегии Минобороны, министр обороны Сергей Шойгу 30 ноября сообщил, что в ВМФ переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в посёлке Гаджиево, что под Мурманском. В следующем году, отметил он, в планах капитального строительства особое внимание будет уделено созданию объектов в интересах стратегических ядерных сил.

О чём здесь могла идти речь, журналистам www.mk.ru объяснил военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров.

– На базе подлодок в Гаджиево ввели новую энергосистему, – говорит эксперт, – которая впервые на Северном флоте позволяет передавать электроподстанциям энергию не обычным способом, по наземным линиям, а по трассам, которые проходят внутри скал.

Сергей Шойгу и ранее говорил о том, что необходимо как можно больше уделять внимания системе базирования флота.

– Сейчас многое делается для того, чтобы восстановить то, что у нас имелось ранее, то, что было начато еще при Брежневе, но впоследствии так и не завершено, – говорит Гундаров. – Например, тогда создавались подземные укрытия для стратегических атомных подводных лодок – носителей межконтинентальных баллистических ракет.

Гундаров напомнил, что со временем американцы пришли к выводу, что атомные подводные лодки России, стоящие на базах, будут уничтожаться не ядерными ударами, а крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, подлетное время которых небольшое, а потому с ними трудно бороться. Этот способ США сочли более эффективным для решения такой задачи. Естественно, с нашей стороны сразу возник вопрос: каким образом уберечь наши подводные лодки от этих ударов?

– Тогда было решено опять вернуться к укрытиям, которые создавались в скалах ещё в 70-е годы, – объясняет эксперт. – Для их создания потребовалось выбрать огромное количество скального грунта. Это были мощные сооружения, рассчитанные на термоядерный удар. Они находились в скалах под землей.

Там же имелись бассейны, куда могли заходить подлодки, чтобы находиться на хранении. Каждое такое укрытие было рассчитано на две подводные атомные подлодки стратегического назначения и на один плавзавод.

Позже, когда мы «упивались дружбой» с американцами, эти почти готовые скальные укрытия были просто заброшены. Сейчас их начали восстанавливать. Такие укрытия для наших подлодок сейчас восстанавливаются в Гаджиево, Западной Лице, Видяево и на Камчатке, что безусловно является правильным решением в условиях разработки в США гиперзвукового оружия.

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