Совфед единогласно одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

Сегодня Совет Федерации на заседании одобрил поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года. Решение принято единогласно, за принятие закона проголосовали 144 сенатора.

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тысячи рублей, сообщила ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Она добавила, что пенсии с учётом индексации на 8,6% пенсионеры получат уже в феврале. Как пишет ТАСС, сенатор уточнила, что в феврале пенсионерам придёт и компенсация за январь с учётом доиндексации. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее отметил, что средний размер страховой пенсии по старости после индексации составит 18984 рубля.

Как заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании, открывающем весеннюю сессию палаты регионов, «уже на следующем заседании палаты регионов (запланировано на 11 февраля 2022 года. — Ред.) мы, надеюсь, примем, такой же закон об индексации пенсии для военных пенсионеров».