Сovid-2019: традиционный Мурманский международный лыжный марафон перенесён на конец года

47-й Мурманский лыжный марафон, запланированный в рамках традиционного Праздника Севера, переносится ориентировочно на середину декабря текущего года.

Такое решение было принято на межведомственном оперативном штабе по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области в целях предотвращения появления и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Как пояснили в региональном Министерстве спорта и молодёжной политики, с учетом переноса на конец года может измениться формат дистанции марафона. Информация о порядке переноса оплаченных стартовых взносов в ближайшее время будет опубликована на сайте министерства.