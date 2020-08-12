Совместными усилиями Минкульта и администрации Печенгского района определены первоочередные мероприятия по модернизации культурной среды

И.о. министра культуры Мурманской области Наталья Юрьевна Иванова совершила поездку в Печенгский район. В её ходе состоялось посещение учреждении культуры Никеля, Заполярного и Печенги, а также церкви Бориса и Глеба в Борисоглебском.

В целях планирования мероприятий по сохранению здания церкви Бориса и Глеба, которое является объектом деревянного зодчества и находится на государственной охране, проведена оценка его состояния с фотофиксацией, а также обсуждены предпринимаемые меры по противопожарной безопасности объекта культурного наследия.

В ходе рабочей поездки руководитель министерства посетила муниципальные учреждения культуры Печенгского района, которые находятся на стадии модернизации. В 2019-2020 годах культурно-досуговый центр «Платформа» в посёлке Печенга стал одним из победителей конкурса «Местный дом культуры», который реализуется по инициативе фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. За счёт федерального финансирования центр приобрел звуковое оборудование для актового зала, а также проведения уличных культурно-массовых мероприятий. С помощью средств областного бюджета произведено благоустройство территории, прилегающей к культурно-досуговому центру «Платформа», и установлена сцена для проведения уличных мероприятий.

Проверено состояние Дворцов культуры «Восход» в посёлке Никель и «Октябрь» в городе Заполярном, здания которых нуждаются в капитальном ремонте. После обращения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса к градообразующему предприятию ГМК «Норильский Никель», началась работа над проектом реконструкции ДК «Восход». Со стороны регионального Министерства культуры и администрации Печенгского района подана заявка в федеральную инвестиционную программу. Стоимость капитального ремонта здания Дворца культуры «Восход» оценивается в 500 млн рублей.

Наталья Иванова ознакомилась с работой кинозала во Дворце культуры «Октябрь» в Заполярном, который был открыт в декабре 2019 года за счет средств Фонда кино и Кольской ГМК. В свою очередь руководитель регионального Минкульта обсудила с представителями администраций город Заполярный и Дворца культуры возможность проведения реконструкции оставшейся части здания, в том числе модернизации его вентиляции.

Во время встречи с главой администрации г. Заполярного Андреем Кузнецовым, состоялось обсуждение обустройства городского пространства и организации отдыха горожан. По словам и.о. министра культуры, современные пространства мотивируют жителей к творчеству и повышению качества досуга населения, которые являются приоритетными задачами национального проекта «Культура». Участников встречи проинформировали об инициативе Министерства культуры по предоставлению грантов на запуск новых музыкальных, фестивальных и культурных проектов в рамках государственной поддержки негосударственных организаций культуры Мурманской области.

В ходе рабочей поездки обсуждены вопросы осуществления деятельности детских школ искусств Печенгского района, в том числе реализации программ предпрофессиональной подготовки обучающихся в сфере культуры и искусства. Одним из перспективных направлений образовательного процесса школ искусств может стать внедрение образовательных программ дополнительного образования в сфере декоративно-прикладного искусства, которые возможно в будущем могут стать основой для развития предпринимательских инициатив и компетенций.

Историко-краеведческий музей в посёлке Никель представил свой успешный опыт по созданию современного интерактивного музейного пространства. По мнению Натальи Ивановой, этот опыт может стать основой для проведения мастер-классов для работников музеев региона в рамках регионального проекта «Музеи Артики» программы #НаСевереЖить.

По итогам поездки совместными усилиями Минкульта и администрации Печенгского района определены первоочередные мероприятия по модернизации культурной среды, которые будут включены в проект госпрограммы, разрабатываемой Минкультом Мурманской области на 2021-2025 годы.