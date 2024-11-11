Совместный проект Северного флота и Единого волонтёрского центра Мурманской области претендует на победу в международной премии #МЫВМЕСТЕ

Совместный проект Северного флота и Единого волонтёрского центра Мурманской области вышел в финал Международной премии социальных проектов «МЫВМЕСТЕ». Проект «От родника до океана. Маяки», который активно реализуется в Мурманской области, представлен в номинации «Территория для жизни» (среди организаций в категории «Команды 18+)».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, проект «От родника до океана. Маяки» — это продолжение масштабного экологического проекта по уборкам на побережья Кольского полуострова и благоустройству родников. С 2022 года совместно с Гидрографической службой Северного флота добровольцы выезжают на побережья Мурманской области и помогают в благоустройстве маячных сооружений. За два летних сезона отремонтированы и возвращен первозданный облик маякам в Кашкаранцах и Териберке.

Поддержать участников проекта «От родника до океана. Маяки» можно, приняв участие в народном голосовании в мини-приложении в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовать за североморцев и мурманчан могут все пользователи соцсети с подтверждённым аккаунтом или зарегистрированные не менее года. Голосование проводится до 21 ноября.

Международная премия социальных проектов «МЫВМЕСТЕ» объединяет самых активных и мотивированных добровольцев, НКО, социально ответственных представителей бизнеса и органов власти.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12536717@egNews