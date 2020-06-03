Совместный субботник в городском парке Североморска провели депутаты и волонтёры

Организаторы экологической акции «Чистая весна» - местное отделение партии «Единая Россия» флотской столицы. Идею поддержали депутаты Совета ЗАТО г.Североморск и представители волонтёрских отрядов.

Первоначально навести порядок планировали только в каменном городке, но в итоге субботник прошёл сразу на нескольких площадках городского парка, в том числе и в районе площади Мужества.

«Чистая весна» в Североморске продолжается. Генеральную уборку проводят на общественных и придомовых территориях. Как рассказали участники акции, в планах проведение ещё нескольких таких субботников.