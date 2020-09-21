Совокупный объём денежных поступлений в социально ориентированные некоммерческие организации нашего региона составил 2,4 млрд рублей

Как сообщает Мурманскстат, социально ориентированные некоммерческие организации нашего региона осуществляли деятельность в 2019 году в основном в сферах физической культуры и спорта (23% от общего количества), образования, просвещения и науки (13,3), здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни (13,2), патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан (13,1), социальной поддержки и защиты населения (12,7%).

Совокупный объём денежных поступлений в организации составил 2,4 млрд рублей (в 2018 году – 2,8 млрд рублей), из них на доходы (выручку) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) приходился 31 процент, на взносы, гранты и пожертвования от российских организаций – 27, от физических лиц – 26, на внереализационные доходы и иные поступления – 4 процента.

Сумма денежных средств, полученных от иностранных государств, их государственных органов, иностранных организаций и граждан, по отношению к уровню 2018 года возросла примерно в полтора раза и составила 39,3 млн рублей (2 процента совокупного объёма денежных поступлений).

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, из бюджетов разных уровней и государственных внебюджетных фондов на развитие и софинансирование деятельности организаций было направлено 246,1 млн рублей или 10 процентов совокупного объёма денежных поступлений (в 2018 году – соответственно 231,9 млн рублей или 8 процентов), в том числе из муниципальных (местных) бюджетов – 53 процента, областного бюджета – 22, федерального бюджета – 13, бюджетов государственных внебюджетных фондов – 12 процентов.

Общие расходы организаций на ведение деятельности и осуществление целевых программ и мероприятий, так же как и в 2018 году, сложились в сумме 2,4 млрд рублей. Их структура не изменилась: наибольшую долю составляли текущие затраты (оплата труда, амортизация, налоги и т. д.) – 40 процентов, на расходы по обслуживанию организаций приходилось 34 процента, на сопутствующие и прочие затраты – 17, на социальную и благотворительную помощь – 7, на приобретение основных средств и других внеоборотных активов – 2 процента.

Количество граждан, которым оказаны социальные услуги, составило 169 тысяч человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе – 11,8 тысячи, благотворительную помощь в денежной или натуральной форме – 15,8 тысячи человек.