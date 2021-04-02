Современная котельная заработает в микрорайоне Североморска уже в этом году

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков вчера с рабочим визитом посетил стройплощадку угольной котельной микрорайона Кортик ЗАТО г. Североморск.

Проект по строительству нового объекта теплоснабжения реализуется АО «МЭС» на собственные средства в рамках плана мероприятий по снижению мазутозависимости Мурманской области. Объём инвестиций 65,3 млн рублей.

В настоящее время выполнен весь комплекс подготовительных работ, произведено устройство фундаментов, смонтирована дымовая труба, завершаются работы по обустройству каркаса объекта. Также в рамках заключенного договора завезено основное оборудование: три котла, дымососы и золоуловители.

Пуск объекта намечен на конец 2021 года, однако энергетики планируют завершить работы раньше.

«Взамен устаревшей мазутной котельной будет построена автоматизированная угольная, работающая на более дешевом топливе. Это позволит не только снизить нагрузку на областной бюджет в виде снижения выплачиваемой субсидии, но и обеспечить более надежное и качественное теплоснабжение потребителей», – прокомментировал итоги осмотра Алексей Лыженков.

Также глава ведомства отметил, что правительство Мурманской области нацелено на планомерную модернизацию системы теплоснабжения региона, в том числе путем привлечения частных инвестиций. Среди проектов 2020 года министр отметил торфяные котельные в Умбе, угольную котельную в Ковдорском районе.