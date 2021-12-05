Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.12.21 10:00

Современное молодёжное пространство под брендом «СОПКИ» открылось в Коле

На базе межпоселенческой библиотеки Кольского района 3 декабря торжественно открылось новое пространство - молодёжный центр «СОПКИ». Проект – результат совместной работы Комитета молодёжной политики Мурманской области и администрации Кольского района.

Напомним, такие пространства уже действуют в Ковдоре, Ревде и Апатитах, предлагая молодым людям в этих муниципалитетах воспользоваться новыми современными возможностями досуга и организации различных видов деятельности.

В новом пространстве ребята могут сыграть в компьютерные или настольные игры, осуществить видео- и фотосъёмку (ролики, интервью, обзоры) с применением качественного светового сопровождения, распечатать фотоматериалы на лазерном принтере, воспользоваться игровой консолью и шлемом виртуальной реальности. Брейн-система позволяет проводить интеллектуальные игры, в том числе командные.

Пространство создавалось на средства областного и районного бюджетов. Общая стоимость проекта – более 3,5 млн рублей. В помещении был сделан текущий ремонт, приобретена удобная и современная мебель, интерактивное, игровое фотооборудование, компьютерная и аудиотехника, электронные книги, электронное пианино, подвесная система для картин, магнитная доска.

Сегодня подобное молодежное пространство торжественно откроется в Оленегорске.

Как отметил председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко, каждое пространство под брендом «СОПКИ» уникально. Все они создавались с учетом пожеланий молодежи. «СОПКИ» продолжат открываться и в следующем году. Помимо создания новых центров притяжения, в бюджете области заложены средства и на модернизацию уже открытых пространств: закупку нового оборудования, игр.

В Коле молодёжный центр будет работать со вторника по воскресенье с 9 до 21.00. Понедельник – выходной.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429830/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:20«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:50«Миа и белый лев». Художественный фильм (6+)22:25«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар потерял 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Мурманской области разработаны два законопроекта, чтобы помочь гражданам легализовать гаражи
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика