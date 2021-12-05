Современное молодёжное пространство под брендом «СОПКИ» открылось в Коле

На базе межпоселенческой библиотеки Кольского района 3 декабря торжественно открылось новое пространство - молодёжный центр «СОПКИ». Проект – результат совместной работы Комитета молодёжной политики Мурманской области и администрации Кольского района.

Напомним, такие пространства уже действуют в Ковдоре, Ревде и Апатитах, предлагая молодым людям в этих муниципалитетах воспользоваться новыми современными возможностями досуга и организации различных видов деятельности.

В новом пространстве ребята могут сыграть в компьютерные или настольные игры, осуществить видео- и фотосъёмку (ролики, интервью, обзоры) с применением качественного светового сопровождения, распечатать фотоматериалы на лазерном принтере, воспользоваться игровой консолью и шлемом виртуальной реальности. Брейн-система позволяет проводить интеллектуальные игры, в том числе командные.

Пространство создавалось на средства областного и районного бюджетов. Общая стоимость проекта – более 3,5 млн рублей. В помещении был сделан текущий ремонт, приобретена удобная и современная мебель, интерактивное, игровое фотооборудование, компьютерная и аудиотехника, электронные книги, электронное пианино, подвесная система для картин, магнитная доска.

Сегодня подобное молодежное пространство торжественно откроется в Оленегорске.

Как отметил председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко, каждое пространство под брендом «СОПКИ» уникально. Все они создавались с учетом пожеланий молодежи. «СОПКИ» продолжат открываться и в следующем году. Помимо создания новых центров притяжения, в бюджете области заложены средства и на модернизацию уже открытых пространств: закупку нового оборудования, игр.

В Коле молодёжный центр будет работать со вторника по воскресенье с 9 до 21.00. Понедельник – выходной.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429830/